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ООС: окупанти тричі порушили "тишу", один боєць ЗСУ отримав поранення

Російські окупанти від початку доби тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Один боєць зазнав поранень.
ООС: окупанти тричі порушили "тишу", один боєць ЗСУ отримав поранення Фото: з відкритих джерел

“Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню, при цьому один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм із загальною витратою 20 мін. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї”, - йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу міста Авдіївка з напрямку населеного пункту Спартак – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Опитне з напрямку населеного пункту Спартак – зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з напрямку населеного пункту Садовий зі снайперської зброї обстріляв позиції наших захисників поблизу селища Золоте-4.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення”, - поінформували в штабі, підкресливши, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

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04 06 2019 19:12
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