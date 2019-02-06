ООС: російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь

Російські окупанти від початку поточної доби, 2 червня, двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Жоден з українських військовослужбовців протягом поточної доби не загинув і не був поранений.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 2 червня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 2 рази у темну пору доби”, - повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута, йдеться в "Укрінформ".

Так, за даними речника, на Луганському напрямку після 1-ї години ночі окупанти з боку шахти Гагаріна випустили 4 міни калібру 82 мм, а також вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новгородського.

На Донецькому напрямку з 2-ї ночі окупанти протягом 35 хвилин з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських військ неподалік Гнутового.

Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку українських військ уточнюються, додав він.

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