ООС: російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь
“Станом на 12-ту годину сьогодні, 2 червня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 2 рази у темну пору доби”, - повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута, йдеться в "Укрінформ".
Так, за даними речника, на Луганському напрямку після 1-ї години ночі окупанти з боку шахти Гагаріна випустили 4 міни калібру 82 мм, а також вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новгородського.
На Донецькому напрямку з 2-ї ночі окупанти протягом 35 хвилин з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських військ неподалік Гнутового.
Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку українських військ уточнюються, додав він.
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