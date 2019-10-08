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ООС: Шість обстрілів позицій військових

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції ЗСУ. Обстріли велися поблизу Світлодарська і селища Пищевик"
Збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.
ООС: Шість обстрілів позицій військових Фото: з вільних джерел

Ворог обстрілював позиції підрозділів української армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції військових були обстріляні 2 рази.

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції ЗСУ. Обстріли велися поблизу Світлодарська і селища Пищевик", - звітують у штабі.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - запевнили військові.

Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.

 

 

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