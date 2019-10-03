ООС: У неділю на Донбасі була "тиша" "Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників"

10 березня у зоні проведення Операції об'єднаних сил порушень режиму "тиші" зафіксовано не було.

Фото: ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 18:00 неділі. "Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - заявили у штабі. Минулої доби окупанти порушили режим припинення вогню тричі, при цьому два рази застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Нагадаємо, що на засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовились про перемир'я у зоні бойових дій з опівночі 8 березня.

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