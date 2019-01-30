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Українські військові знищили вантажівку бойовиків з озброєнням

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав
Минулої доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед бійців ОС немає. Українські військові знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків і ліквідували засідку.
Українські військові знищили вантажівку бойовиків з озброєнням Фото: unian.ua

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка, з автоматичних гранатометів - поблизу селища Богданівка.

Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Гнутове; із гранатометів різних систем – поблизу селища Новомихайлівка", -  йдеться у зведенні прес-центру Об'єднних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС з мінометів калібру 82 мм. в районі селища Кримське та  населеного пункту Катеринівка, з великокаліберних кулеметів - в районі селища Луганське.

Із мінометів калібру 82 мм. та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту хутір Вільний.

За даними розвідки, 29 січня четверо окупантів знищено, шестеро - отримали поранення.

Крім того, українські військові знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків.

"Також, в ході розвідувальних заходів на Докучаєвському напрямку, було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено: ПТРК "Фагот" - 1шт.; РПГ-18 - 1шт.; НСВ-12,7 "Утьос" - 1 шт.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.

Раніше, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляло, що невідомі вбили російського військовослужбовця, який відкрив хаотичну стрілянину по місцевих жителях у населеному пункті в зоні операції Об'єднаних сил.

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30 01 2019 08:27
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