Українські військові знищили вантажівку бойовиків з озброєнням

Минулої доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед бійців ОС немає. Українські військові знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків і ліквідували засідку.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка, з автоматичних гранатометів - поблизу селища Богданівка.

Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Гнутове; із гранатометів різних систем – поблизу селища Новомихайлівка", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС з мінометів калібру 82 мм. в районі селища Кримське та населеного пункту Катеринівка, з великокаліберних кулеметів - в районі селища Луганське.

Із мінометів калібру 82 мм. та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту хутір Вільний.

За даними розвідки, 29 січня четверо окупантів знищено, шестеро - отримали поранення.

Крім того, українські військові знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами бойовиків.

"Також, в ході розвідувальних заходів на Докучаєвському напрямку, було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено: ПТРК "Фагот" - 1шт.; РПГ-18 - 1шт.; НСВ-12,7 "Утьос" - 1 шт.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.

Раніше, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляло, що невідомі вбили російського військовослужбовця, який відкрив хаотичну стрілянину по місцевих жителях у населеному пункті в зоні операції Об'єднаних сил.