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ООС: українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів

За поточну добу втрат серед українських захисників немає
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.
ООС: українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів Фото: Українська правда

Військовослужбовці ОС поранили п’ять російських окупантів.

Джерело: штаб ООС, пише "Українська правда".

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Для придушення вогневих засобів противника українські войськові застосували штатне озброєння, після чого загарбники припинили свою активність.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування.

За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.

Дослівно: "Об’єднані сили і надалі адекватно і без вагань відповідатимуть на кожен ворожий обстріл, що несе загрозу життю й здоров’ю як військовослужбовців так і мирних мешканців.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

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11 05 2020 09:35
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