ООС: Ворог бив по позиціях ЗСУ з ракетних комплексів і гранатометів
Чотири рази окупанти застосували озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, витративши 31 міну калібрів 120 та 82 мм. Також противник задіяв протитанкові ракетні комплекси, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.
Під вогонь бойовиків потрапили підрозділи ЗСУ поблизу Авдіївки, Лебединського, Красногорівки, Кам'янки, Водяного, Мар'їнки, Кримського, Новолуганського, Хутору Вільного, Новозванівки і Троїцького.
Зазначається, що внаслідок обстрілів отримав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил.
"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - розповідають в прес-центрі.
Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.
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