росія підсумовує "результати" псевдореферендумів в Україні

Намалювали майже 100% "за"

Пропагандисти публікують сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Загарбники не соромляться та малюють ледь не стовідсоткову "підтримку".

На всіх загарбаних територіях нашої країни російські окупанти заявляють, що "підтримка" входження до складу росії набрала понад 97% голосів. Пишуть, мовляв, "підрахували", 100% голосів.

Так звана самопроголошена квазіреспубліка "днр": за "входження до складу росії" – 99,23% голосів.

Так звана самопроголошена квазіреспубліка "лнр": за "входження до складу росії" – 98,42% голосів.

Окупована територія Запорізької області: за "входження до складу росії" – 93,11% голосів.

Окупована територія Херсонської області: за "входження до складу росії" – 87,05% голосів.

У кремлі показово радіють своїй фальсифікації, а постійний представник росії при ООН васілій нєбєнзя заявив, мовляв, "входження Донбасу до складу росії" принесе населенню мир та полегшення. Далі його заяви набули ще більшого рівня абсурду. Так звані "референдуми", за його словами, нібито були проведені у повній прозорості та з дотриманням усіх міжнародних правил.

нєбєнзя також вигадав дуже кумедне пояснення присутності озброєних солдатів на "дільницях". Каже, нібито вони "насправді охороняли учасників "референдуму" від провокацій Києва".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів".

"Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. росія навіть не ховається", - сказав Президент.

Слід зазначити, що причина "рекордних" цифр на псевдореферендумах - порожні бюлетені. У мережі з'явилися світлини, як окупанти рахують голоси. На фото чимало порожніх бюлетенів, в яких ніхто не висловлював підтримку "референдуму". Та окупанти сприймають такі бюлетені як ствердну відповідь.

Іноземні країни, зокрема США та інші країни "Великої сімки", країни Європи, Казахстан і Сербія, оголосили, що не визнаватимуть "результати" псевдореферендумів.