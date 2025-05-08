ОП: Україна провела переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я

У дискусіях брали участь спецпредставники президента США Світен Віткофф та Кіт Келлог.

Київ провів серію онлайн-зустрічей з партнерами США, ЄС Північної Європи і Балтії про 30-денне перемир'я.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав в Telegram-канал.

"Провів серію важливих онлайн-зустрічей із нашими партнерами зі США, Європейського Союзу, країн Північної Європи та Балтії. Головна тема - імплементація ініціативи про безумовне 30-денне припинення вогню, підтриманої Україною ще під час березневої зустрічі в Джидді за пропозицією США", - йдеться в дописі.

Він додав, що у розмовах взяли участь Спецпредставники Президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.

"Також долучились міністр оборони України Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Ігор Жовква, Дарія Зарівна, Олександр Бевз. Ми наголосили: повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й сталого миру", - зазначив Єрмак.

За його словами, пропозиція кремля щодо триденного перемир’я - це не про мир, а про безпечне проведення параду в москві. Це - політична маніпуляція.

Він додав, що обговорили й інструменти тиску у разі, якщо рф відмовиться від ініціативи чи порушить домовленості. Тридцятиденне перемир’я - це тест на щирість. Якщо москва справді хоче миру - час діяти. Якщо обере ескалацію - відповідь має бути спільною та рішучою.

Підтримуємо законопроєкт, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, щодо вторинних санкцій проти рф.

"Це - важливий сигнал єдності та готовності захищати міжнародний порядок", - підсумував Єрмак.