ОПЕК погіршила прогноз падіння попиту на нафту
Міжнародна міжурядова організація ОПЕК збільшила оцінку падіння зростання попиту на нафту в 2020 році на 100 тисяч барелів на добу в порівнянні з оцінкою, зробленою місяцем раніше, до 90,6 мільйона барелів на добу.
У 2019 році попит на нафту в світі становив 99,69 млн б/д (місяцем раніше цей показник оцінювався в 99,67 млн б/д), повідомляє "Економічна правда".
Оцінка погіршена в основному через більш низьку економічну активність в деяких основних країнах, що не входять в ОЕСР.
Оцінка зростання попиту в 2021 році незмінна - 7 млн б/д - але не до 97,7 млн б/д, як передбачалося місяць тому, а до 97,6 млн б/д. Такий прогноз передбачає, що пандемія COVID-19 буде обмежена і не надаватиме подальшого впливу на перебої в світовій економіці.
Попередні дані за червень показують, що комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР виросли на 24,3 млн барелів до попереднього місяця, і зростання триває четвертий місяць поспіль.
Нагадаємо, що ОПЕК збільшила видобуток нафти - ціни пішли вниз
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