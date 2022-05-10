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ОПЕК+ погодився скоротити видобуток нафти - Reuters
Фото: vkurse.md
Моніторинговий комітет ОПЕК+ погодився на скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу.
Про це повідомляє Reuters.
"Ключові міністри Організації країн-експортерів нафти, відомі як спільний міністерський моніторинговий комітет, домовилися про скорочення видобутку нафти", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про те, що країни будуть знижувати видобуток на 2 мільйона барелів на добу.
Ця рекомендація обговорюватиметься на повноформатній зустрічі міністрів ОПЕК+.
Нагадаємо, що місяць тому в ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти.
Раніше повідомлялося, що нафта дешевшає через запровадження ліміту цін на російський імпорт.
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05 10 2022 17:59 МЕДІА
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