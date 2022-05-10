ОПЕК+ погодився скоротити видобуток нафти - Reuters Ольга

Матарикіна

Країни будуть знижувати видобуток на 2 млн барелів на добу

Фото: vkurse.md

Моніторинговий комітет ОПЕК+ погодився на скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу. Про це повідомляє Reuters. "Ключові міністри Організації країн-експортерів нафти, відомі як спільний міністерський моніторинговий комітет, домовилися про скорочення видобутку нафти", - йдеться у повідомленні. Мова йде про те, що країни будуть знижувати видобуток на 2 мільйона барелів на добу. Ця рекомендація обговорюватиметься на повноформатній зустрічі міністрів ОПЕК+. Нагадаємо, що місяць тому в ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти. Раніше повідомлялося, що нафта дешевшає через запровадження ліміту цін на російський імпорт.

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