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Оператори грального ринку сплатили за ліцензії близько ₴900 мільйонів - експерт

Мінфіном було заплановано надходжень податкових платежів близько 6-7 млрд грн
Надходження до держбюджету від оплати ліцензій операторами грального ринку з початку року склали близько 900 млн грн, однак податкових надходжень від грального бізнесу в цьому році не було і до кінця цього року вже й не буде.
Оператори грального ринку сплатили за ліцензії близько ₴900 мільйонів - експерт Фото: rian.com.ua

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це в ході круглого столу: "Державна політика у сфері азартних ігор: головні результати першого півріччя 2021 року" сказав перший заступник глави Консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Борис Баум.

"На сьогоднішній день надійшло в бюджет близько 900 млн грн ліцензійних платежів. Мінфіном було заплановано надходжень податкових платежів близько 6-7 млрд грн. На жаль податкові надходження безпосередньо залежать від того, коли будуть прийняті зміни до Податкового кодексу України. Податкових надходжень цього року вже не буде через те, що податкові зміни не прийняті ", - сказав Баум.

Він зазначив, що якщо зміни будуть прийняті восени, тоді можна розраховувати на те, що з 1 січня 2022 року будуть введені всі податки і вже можна очікувати податкових надходжень від грального бізнесу близько 5-7 млрд грн.

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02 07 2021 16:13
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