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Гральний бізнес: Рада відхилила законопроєкти, що усувають правову колізію

Верховна Рада відхилила законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (щодо усунення суперечності стосовно порядку формування Уповноваженого органу)" і два альтернативних до нього.
Гральний бізнес: Рада відхилила законопроєкти, що усувають правову колізію Фото: Reuters

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За ухвалення цих законопроєктів у першому читанні проголосували менше мінімально необхідних 226-ти депутатів. Парламентаріям також не вдалося жоден із проєктів відправити на доопрацювання.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт № 2285-д). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 27 липня, а Президент Володимир Зеленський - 11 серпня.

Закон вводить комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні та створює винятковий перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні.

Водночас, він містить положення, що не узгоджуються між собою та утворюють колізії.

Зокрема, закон передбачає, що голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів за результатами конкурсу у порядку, визначеному цим законом, а конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів. Водночас закон також містить положення, що передбачають формування комісії комітетом Верховної Ради.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов 23 вересня поінформував, що уряд вирішив створити в Україні Комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.

КМУ 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу, а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.

До цього, понад 10 років в Україні діяла заборона грального бізнесу.

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04 03 2021 13:41
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