Рада надала податкові пільги для великих інвесторів

Положення цього пункту не поширюються на товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями», яким надала податкові пільги таким інвесторам.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів.

Законопроєктом №3761 доповнюється пункт 76 підрозділу 2 розділу 20 Податкового кодексу, яким тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, визначених у підпункті 15 пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України, що ввозяться платником податку - інвестором із значними інвестиціями виключно для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору.

Звільнення від ПДВ здійснюється в межах невикористаного на момент митного оформлення товарів загального обсягу надання державної підтримки і на час реалізації відповідного інвестпроєкту.

Положення цього пункту не поширюються на товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Окрім цього, парламентарії до 2035 року дозволили встановлювати пільги з земельного податку для інвесторів зі значними інвестиціями. Вказана пільга враховується в загальному обсязі державної підтримки.

Також депутати 256 голосами підтримали в цілому, як закон, пов’язаний законопроєкт №3762 «Про внесення зміни до розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, якими внесли зміни до Митного кодексу у зв’язку з ухваленням попереднього закону.

Згідно до законодавства інвестпроєкт зі значними інвестиціями передбачає створення впродовж строку реалізації його не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проєкт, за попередній календарний рік. Розмір інвестицій в такий проєкт перевищує еквівалент 20 мільйонів євро. Строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не перевищує п'ять років.

Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проектом із значними інвестиціями.

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