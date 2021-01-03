Гральний бізнес: У Раді планують знизити ставки оподаткування

Верховна Рада у четвер, 4 березня, планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу", член податкового комітету ВР Мар'ян Заблоцький, пише "Економічна правда".

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту, документом перебачається встановлення ставки податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ігор в покер в мережі Інтернет, в розмірі 10%.

Ставка податку для букмекерів і казино - передбачається зниження з 18% до 10% від доходу.

Минулого тижня профільний комітет підтримав цей законпроєкт.

"Підтриманий минулого тижня податковим комітетом законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей - з 30% до 10% від доходу. І майже вдвічі знижується ставка податку для букмекерів і казино - з 18% до 10% від доходу", - написав Заблоцький.

За його словами, законопроєкт також пропонує прибрати оподаткування виграшів в сумі до 50 тис грн уже з боку фізичних осіб, а 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% держава

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що такої вартості ліцензії для казино, яка погоджена в законі про гральний бізнес, - немає в жодній країні світу - 2 млн дол в рік для Києва і 1 млн. – для інших регіонів.

"Погоджена нами щорічна плата за онлайн казино (200 тис. дол США в рік) є однією з найвищих в Європі", - зазначають автори законопроєкту.

"В середньому в Європі ставка GGR (валовий ігровий дохід) становить - 15%.

Однак треба розуміти, що це та ставка, яка була встановлена ​​вже тоді, коли ринок встав на ноги. До цього використовувалася стимулююча ставка 5-7%. Наприклад в Болгарії ставка податку GGR до 2013 року була 7% і тільки після того, як галузь розвинулась була збільшена до 15%", - додають нардепи.

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