Онлайн-казино: Комісія по гральному бізнесу видала першу ліцензію
Про це у Facebook повідомив голова Комісії Іван Рудий, передає "Економічна правда" .
"Тільки лиш хотіти ніколи не буде достатньо, потрібно діяти. Не шукати винних. І причин, чому "ні". Брати та робити? Так. Ми - зробили. Рішення про видачу першої ліцензії прийнято", - написав він.
Рішення Комісії від 2 лютого за підписом Рудого оприлюднили на сайті відомства.
За даними порталу YouControl, ТОВ "СПЕЙСИКС" зареєстровано 28 травня 2020 року у Києві, розмір статутного капіталу - 30 млн грн. Засновник та керівник - Сергій Потапов.
Основний вид діяльності компанії - організація азартних ігор.
Відповідно до даних Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ "СПЕЙСИКС" є власником знаку для товарів і послуг "КОСМОЛОТ".
У прес-релізі компанії CEO Cosmolot Сергій Потапов назвав отримання ліцензії важливим кроком, передає liga.net.
"Шлях до легалізації був довгим, але створення "білого" ринку того варте ... Варто віддати належне Комісії - чудово, коли держорган працює швидко і чітко. Cosmolot закликає індустрію "виходити на світло". Казино - це вид розваг. Ми робимо його зрозумілим і безпечним", - йдеться у заяві Потапова.
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