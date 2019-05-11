Уряд очікує отримати 3 мільярди від легалізації казино

Про це стало відомо під час презентації проєкту держбюджету на 2020 рік

Уряд шукатиме ресурс для наповнення державного бюджету не в підвищенні податків, а в скороченні видатків, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації.

Уряд передбачає 3 мільярди гривень надходжень до державного бюджету у 2020 році від легалізації азартних ігор, повідомляє "Економічна Правда".

Про це стало відомо під час презентації проєкту держбюджету на 2020 рік.

Уряд шукатиме ресурс для наповнення державного бюджету не в підвищенні податків, а в скороченні видатків, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації.

Фото: Економічна Правда

Як повідомляє кореспондент ЕП, в доопрацьованому проекті кошторису з‘явилась субвенція на соціально-економічний розвиток в розмірі 2 млрд грн. На державний фонд регіонального розвитку витратять 7,5 млрд.

В порівнянні з проєктом держбюджету, який розглядала Верховна Рада у першому читанні, очікувані надходження від приватизації збільшились і становлять 12 млрд грн - 6 млрд грн від так званої "великої" приватизації і 6 млрд - від "малої".

Нагадаємо, що Кабмін вніс у Раду законопроєкт про легалізацію азартних ігор