Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Кабмін вніс у Раду законопроєкт про легалізацію азартних ігор

Надходження від казино і гральних залів можуть сягнути 5 млрд гривень
Кабінет Міністрів 17 жовтня вніс у Верховну Раду законопроєкт №2285 про державне регулювання сфери організації і проведення азартних ігор.
Кабмін вніс у Раду законопроєкт про легалізацію азартних ігор Фото: ntv.ru

Уряд передбачає, що заборона грального бізнесу не була ефективною і тільки призвела до тінізації цієї діяльності. У результаті власники гральних закладів отримують надприбутки, а держава - нічого. Кабмін розраховує, що легалізація грального бізнесу принесе в бюджет до 5 млрд гривень, але це залежить від остаточної редакції законопроєкту, який приймуть у Верховній Раді, передає LB.ua.

Ухвалення законопроєкту також покликане урегулювати проблему поширення нелегального грального бізнесу, обмежить поширення ігроманії.

Законопроєкт передбачає:

  •       обмеження кількості ліцензій, гральних закладів і грального обладнання.
  •       розміщення гральних закладів тільки в готелях (класу 3-5 зірок - для залів ігрових автоматів і класу 5 зірок - для казино);
  •     обов'язкову верифікацію гравців під час прийому ставок/виплати виграшів і реєстрації виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", яка адмініструється податковою службою;
  •       обов'язкову сертифікацію грального обладнання за міжнародними стандартами;
  •       посилення фінансової та кримінальної відповідальності за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;
  •     обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії у сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2019 17:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.