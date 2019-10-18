БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет Міністрів 17 жовтня вніс у Верховну Раду законопроєкт №2285 про державне регулювання сфери організації і проведення азартних ігор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін вніс у Раду законопроєкт про легалізацію азартних ігор
Надходження від казино і гральних залів можуть сягнути 5 млрд гривень
Фото: ntv.ru
Уряд передбачає, що заборона грального бізнесу не була ефективною і тільки призвела до тінізації цієї діяльності. У результаті власники гральних закладів отримують надприбутки, а держава - нічого. Кабмін розраховує, що легалізація грального бізнесу принесе в бюджет до 5 млрд гривень, але це залежить від остаточної редакції законопроєкту, який приймуть у Верховній Раді, передає LB.ua.
Ухвалення законопроєкту також покликане урегулювати проблему поширення нелегального грального бізнесу, обмежить поширення ігроманії.
Законопроєкт передбачає:
- обмеження кількості ліцензій, гральних закладів і грального обладнання.
- розміщення гральних закладів тільки в готелях (класу 3-5 зірок - для залів ігрових автоматів і класу 5 зірок - для казино);
- обов'язкову верифікацію гравців під час прийому ставок/виплати виграшів і реєстрації виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", яка адмініструється податковою службою;
- обов'язкову сертифікацію грального обладнання за міжнародними стандартами;
- посилення фінансової та кримінальної відповідальності за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;
- обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії у сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.
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