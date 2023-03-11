Після оголошення санкцій проти ТОВ "Паріматч" заблокували чверть мільярда гривень гравців

У компанії також уточнили, що якщо є кошти у гравців на балансі, вони можуть продовжувати грати, але до того моменту, поки робота сайту не буде зупинена

На розрахункових рахунках компанії ТОВ "Паріматч" заблоковано 250 мільйонів гривень клієнтів компанії.

Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив генеральний директор холдингу Parimatch Максим Ляшко, пише Економічна правда.

"Фактично повністю зупинена операційна діяльність на території України. Ще вночі банки почали відключати наші веб-сервіси від можливості як поповнити так і вивести кошти для наших клієнтів. Наразі фактично заблоковано 250 млн грн коштів наших клієнтів. Вони є на розрахункових рахунках компанії. Вони належать клієнтам і я впевнений, що так чи інакше вони зможуть отримати доступ до цих грошових коштів", – додав Ляшко.

За словами гендиректора гендиректорки ТОВ "Паріматч" Наталії Гілевич, йдеться про кошти "кількох десятків тисяч клієнтів".

За словами топ-менеджерів компанії, вони змушені будуть припинити роботу сервісу, коли рішення про запровадження санкцій проти офіційно набуде чинності, а саме буде опубліковано в "Урядовому Кур’єрі".

"Все одно гроші зберігаються на рахунках компанії, і будуть повернути гравцям, але питання часу і процедури", – уточнив Ляшко.

Генеральний директор холдингу Parimatch також запевнив, що компанія буде відстоювати свої права і висловив сподівання, що рішення може бути переглянуте.

"Є судовий механізм захисту на території України. Крім судового механізму, ми сподіваємося на справедливість в цих питаннях. Відомо, що списки РНБО змінюються. В назві наказу, зокрема, використовується таке формулювання "застосування і внесення змін", – зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти низки російських букмекерських компаній та лотерей, які працювали на території нашої країни.