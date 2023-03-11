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Зеленський запровадив заборону на діяльність російських букмекерських компаній та лотерей

11 березня 2023, 10:55
Зеленський запровадив заборону на діяльність російських букмекерських компаній та лотерей
Фото: з вільних джерел
До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Їм заборонена діяльність на 50 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти низки російських букмекерських компаній та лотерей, які працювали на території нашої країни.

Указ опубліковано на сайті Офісу президента України.

 Обмежувальні заходи торкнулися "Спортлото", "Першу міжнародну букмекерську компанію", "Бет.Ру", "КредитСервіс", "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Букмекерську контору "Парі", "Марафон", "БК "Олімп" та найбільш відомого букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

З відкритих джерел відомо, що власником торгової марки Parimatch є кіпрська компанія "Рілліус Холдінг Лімітед". Представник бренду в Україні - компанія Parimatch Ukraine. На сайті компанії зазначається, що вона є офіційним партнером фандрейзингової платформи UNITED24 для збору пожертв на підтримку України.

Компаніям, які потрапили до списку, будуть заблоковані активи, заборонять торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, анулюють чи зупинять ліцензії.

У списку санкцій також значаться бізнесмени-іноземці з рф, Великої Британії, Кіпру, Туреччини, Нідерландів, Польщі, Вірменії.

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