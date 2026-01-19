білорусь заявила, що її "запрошено" до "Ради миру" Трампа

За словами речника білоруського міністерства, лукашенко сприйняв цю пропозицію "позитивно".

Президент США Дональд Трамп запросив самопроголошеного лідера білорусі лукашенка увійти до "Ради миру" щодо питань Гази.

Про це заявив прессекретар МЗС країни Руслан Варанков, повідомляє інформагентство БелТА.

"Ми також розглядаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави. Пропозиція була доведена до відома президента Республіки білорусь і сприйнята ним позитивно", - зазначив Варанков.

Він заявив, що білорусь готова взяти участь у діяльності "Ради миру". Речник білоруського МЗС додав, що країна зможе брати участь у глобальних процесах з врегулювання будь-яких міжнародних конфліктів. Варанков зауважив, що це, в кінцевому підсумку, сприятиме побудові "нової архітектури безпеки, яку білорусь активно просуває в останні роки".

Нагадаємо, що 15 січня, Трамп оголосив про створення "Ради миру", яка займатиметься контролем за післявоєнним управлінням Сектором Гази. Згодом стало відомо, що голова британського уряду сер Кір Стармер може увійти до складу "Ради миру".