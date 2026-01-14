Прем'єр Британії може приєднатись до Ради миру Трампа в Газі

Оголошення щодо складу керівного органу під проводом президента США може відбутися вже цього тижня.

Голова британського уряду сер Кір Стармер може увійти до складу Ради миру - ініційованого президентом США Дональдом Трампом органу, що візьме на себе тимчасове управління Смугою Гази в межах плану урегулювання війни між Ізраїлем та Хамасом.

Британський прем'єр розглядає можливість стати одним зі світових лідерів, які братимуть участь у мирному процесі. Наразі уряд з'ясовує у Державного департаменту США, яку саме роль виконуватиме Рада.