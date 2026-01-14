Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прем'єр Британії може приєднатись до Ради миру Трампа в Газі

14 січня 2026, 09:53
Прем'єр Британії може приєднатись до Ради миру Трампа в Газі
Фото: Getty Images
Оголошення щодо складу керівного органу під проводом президента США може відбутися вже цього тижня.
Голова британського уряду сер Кір Стармер може увійти до складу Ради миру - ініційованого президентом США Дональдом Трампом органу, що візьме на себе тимчасове управління Смугою Гази в межах плану урегулювання війни між Ізраїлем та Хамасом.
 
Про це пише BBC.
 
Британський прем'єр розглядає можливість стати одним зі світових лідерів, які братимуть участь у мирному процесі. Наразі уряд з'ясовує у Державного департаменту США, яку саме роль виконуватиме Рада. 
 
Раніше до складу органу, який очолюватиме Трамп, мав увійти інший британський політик - Тоні Блер. Колишній прем'єр брав участь у розробці плану завершення війни із 20 пунктів. Але арабські держави висловили протест щодо Блера через його роль у долученні британських військ до вторгнення в Ірак.
 
Очікується, що остаточно визначитися з тим, хто засідатиме у Раді миру, США можуть вже цього тижня. 

 

