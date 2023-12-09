Рада схвалила звернення до країн Євросоюзу

Верховна Рада України закликала Євросоюз схвалити рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС на засіданні Євроради.

Звернення підтримали 292 голосами.

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав в Telegram-каналі.

"На найближчий час нестримні реформи закінчені. Порядок денний на 09 грудня:#10140д - щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри - в цілому, за 244депутата.

#10315, а також звернення Парламенту до держав – членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу - за 292 депутата", - йдеться в дописі.

В зверненні ВРУ закликала національні парламенти та уряди держав-членів Європейського Союзу, інституції ЄС підтримати прагнення України щодо вступу до Євросоюзу шляхом ухвалення рішення про відкриття відповідних переговорів під час засідання Європейської ради 15 грудня.

Крім того, Рада закликала продовжувати підтримувати український народ у боротьбі за державний суверенітет України, відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного кордону, а також загальноєвропейські цінності, демократію, плюралізм, право націй вільно обирати шлях свого розвитку, права і основоположні свободи людини і громадянина.

Також Верховна Рада звернулася до європейських парламентів із проханням підтримати макрофінансову стабільність України під час повномасштабної російської агресії шляхом ухвалення запропонованого Європейською комісією Інструменту підтримки України.

Ще парламент закликав збільшити надання військової допомоги Україні на національному рівні і в межах Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб для посилення обороноспроможності держави, сприяти відбудові України, зокрема відновленню пошкоджених та зруйнованих унаслідок збройної агресії РФ об’єктів соціальної, енергетичної, транспортної та іншої інфраструктури.

ВРУ в зверненні закликала продовжити тиск на росіє шляхом ухвалення наступних пакетів обмежувальних заходів, максимально розширивши їхню дію на політичне та економічне життя політичних лідерів Росії, фізичних та юридичних осіб, що відповідальні за розв’язання та ведення російсько-української війни.

Ми також писали, що днями Рада проголосувала за три євроінтеграційних закони.