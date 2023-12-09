Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада схвалила звернення до країн Євросоюзу

09 грудня 2023, 13:40
Рада схвалила звернення до країн Євросоюзу
Фото: rada.gov.ua
Верховна Рада України закликала Євросоюз схвалити рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС на засіданні Євроради.

Звернення підтримали 292 голосами. 

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав в Telegram-каналі.

"На найближчий час нестримні реформи закінчені.  Порядок денний на 09 грудня:#10140д - щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри - в цілому, за 244депутата. 

 #10315, а також звернення Парламенту до держав – членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу - за 292 депутата", - йдеться в дописі. 

В зверненні ВРУ закликала національні парламенти та уряди держав-членів Європейського Союзу, інституції ЄС підтримати прагнення України щодо вступу до Євросоюзу шляхом ухвалення рішення про відкриття відповідних переговорів під час засідання Європейської ради 15 грудня.

Крім того, Рада закликала продовжувати підтримувати український народ у боротьбі за державний суверенітет України, відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного кордону, а також загальноєвропейські цінності, демократію, плюралізм, право націй вільно обирати шлях свого розвитку, права і основоположні свободи людини і громадянина.

Також Верховна Рада звернулася до європейських парламентів із проханням підтримати макрофінансову стабільність України під час повномасштабної російської агресії шляхом ухвалення запропонованого Європейською комісією Інструменту підтримки України.

Ще парламент закликав збільшити надання військової допомоги Україні на національному рівні і в межах Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб для посилення обороноспроможності держави, сприяти відбудові України, зокрема відновленню пошкоджених та зруйнованих унаслідок збройної агресії РФ об’єктів соціальної, енергетичної, транспортної та іншої інфраструктури.

ВРУ в зверненні закликала продовжити тиск на росіє шляхом ухвалення наступних пакетів обмежувальних заходів, максимально розширивши їхню дію на політичне та економічне життя політичних лідерів Росії, фізичних та юридичних осіб, що відповідальні за розв’язання та ведення російсько-української війни.

Ми також писали, що днями Рада проголосувала за три євроінтеграційних закони.

 

радаЄвросоюззвернення

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється