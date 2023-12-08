Рада проголосувала за три євроінтеграційних закони

Верховна Рада підтримала в другому читанні три євроінтеграційних закони.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Минулого місяця Єврокомісія ухвалила історичне рішення — рекомендувала почати переговори з Україною щодо членства в ЄС. Одночасно в Євросоюзі визначили чотири додаткові кроки, важливі для ефективного руху вперед. Без зволікань ми підготували необхідні законодавчі акти - безпрецедентний крок, що високо оцінений нашими партнерами", - йдеться в дописі.

Шмишаль додав, що сьогодні парламент підтримав три євроінтеграційних ініціативи.

За його словами, в другому читанні депутати проголосували за урядовий законопроєкт, який посилює спроможність НАБУ, та за урядовий законопроєкт про розширення можливостей НАЗК. Також в цілому був прийнятий проєкт закону щодо національних меншин, який враховує експертні оцінки Ради Європи.

"Дякуємо депутатам за підтримку цих ініціатив!", - написав прем’єр-міністр.

Український політик також розказав, що вчора Уряд виконав четверту рекомендацію - прийняв законопроєкт про лобіювання, який враховує сучасний європейський підхід та пропозиції громадянського суспільства.

За словами Шмигаля, Україна швидко рухається до ЄС.

"Розраховуємо, що вже наступного тижня Європейська рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в Європейському Союзі", - підсумував він.

Нагадаємо, що місяць тому Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України в ЄС.