Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України в ЄС

08 листопада 2023, 14:09
Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України в ЄС
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Сьогодні Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу почати переговори про вступ з Україною, але Київ має втілити в життя низку реформ.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

"Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, але умовою є продовження виконувати незавершені трансформації надалі", - заявила фонд дер Ляєн.

За її словами, на цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада ЄС відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає триваючі реформи.

"Основний прогрес України був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новому законі про медіа та у сфері національних меншин", - додала глава Єврокомісії. 

В звіті, оприлюдненому Єврокомісією, мовиться, що вона рекомендує, аби Рада ухвалила переговорну рамку, після того як Україна:

  • ухвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

  • виключить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу, без шкоди правилам, що застосовуються до забезпечення національної безпеки під час війни;

  • прийме закон, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами, як частину антиолігархічного плану дій;

  • прийме закон, що стосується решти рекомендацій Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, медіа та освіту.

  • продовжуватиме боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань та вироків щодо корупції.

Вчора ми також писали, що Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в Євросоюз. 

 
ЄврокомісіяУкраїнавступ в ЄС

Останні матеріали

Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Фільм-катарсис. Чому
Хліб та Видовища
Фільм-катарсис. Чому "Довбуш" став несподіваним хітом у воєнній Україні – Washington Post
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 15:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється