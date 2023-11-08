Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України в ЄС

Сьогодні Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу почати переговори про вступ з Україною, але Київ має втілити в життя низку реформ.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

"Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, але умовою є продовження виконувати незавершені трансформації надалі", - заявила фонд дер Ляєн.

За її словами, на цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада ЄС відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає триваючі реформи.

"Основний прогрес України був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новому законі про медіа та у сфері національних меншин", - додала глава Єврокомісії.

В звіті, оприлюдненому Єврокомісією, мовиться, що вона рекомендує, аби Рада ухвалила переговорну рамку, після того як Україна:

ухвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

виключить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу, без шкоди правилам, що застосовуються до забезпечення національної безпеки під час війни;

прийме закон, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами, як частину антиолігархічного плану дій;

прийме закон, що стосується решти рекомендацій Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, медіа та освіту.

продовжуватиме боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань та вироків щодо корупції.

Вчора ми також писали, що Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в Євросоюз.