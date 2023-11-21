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ПОЛІТИКА

Рада підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ

21 листопада 2023, 13:50
Рада підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ
Фото: policy.info
Це вимога Єврокомісії.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 10203-1, який передбачає збільшення на 300 осіб складу Національного антикорупційного бюро. Документ за основу підтримали 323 народні депутати.

Про це повідомив парламентарій з фракції "Голос" Ярослав Железняк. 

Зокрема, документ передбачає, що штат НАБУ збільшать з 700 до 1000 осіб. Робити це пропонують поступово протягом наступних трьох років:

  • 2024 року – на 100 посад; 
  • 2025 року – на 100 посад;
  • 2026 року – на 100 посад.

"Це важливий законопроєкт, який є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях", – додав Железняк.

Крім цього, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №10262 про можливість для Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти активи і майно чиновників, яке ті придбали до призначення на держпосаду.

Необхідність таких законів прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

НАБУрадавступ в ЄС

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