Операція "Павутина" спровокувала новий виток війни – The Telegraph

росія посилює удари у відповідь на операцію "Павутина".

Після сміливої операції України "Павутина", в результаті якої минулої неділі було знищено 41 російський військовий літак під час атак безпілотників на чотири авіабази по всій країні, владімір путін пообіцяв помститися.

Передаючи зміст своєї розмови з російським лідером після атаки, Дональд Трамп повідомив — без найменшого натяку на тривогу чи засудження — "президент путін дійсно сказав, і дуже рішуче, що він буде змушений відповісти на недавню атаку на аеродроми".

Тепер, схоже, відповідь надійшла. Згідно з даними українських ВПС, у ніч на 9 червня Москва запустила 499 засобів повітряного нападу різних типів.

Про це пише The Telegraph.

"москва вже кілька тижнів поспіль посилює інтенсивність своїх атак на Україну, встановлюючи нові рекорди за кількістю безпілотників, запущених протягом кількох вихідних поспіль. Але операція "Павутина" схоже спровокувала ескалацію бомбардувань з боку росії", — додає редакторка The Telegraph.

Попри всі запевнення путіна, що він готовий обговорювати з Трампом припинення війни в Україні, дії його армії свідчать про протилежне. Редакторка зазначає, що минулого місяця, поки російська та українська делегації зустрічалися в Стамбулі, щоб умовно обговорити умови припинення війни, війська путіна завойовували територію вдвічі швидше, ніж у квітні.

"Відверто кажучи, попри операцію "Павутина", путін має перевагу у війні, і доки він готовий жертвувати все більшою кількістю росіян на фронті, він, ймовірно, матиме її і надалі. На цей час у нього просто немає стимулу сідати за стіл переговорів і серйозно домовлятися про припинення війни — з Трампом, Зеленським чи будь-ким іншим. Вважати інакше — просто маячня", — пише видання.