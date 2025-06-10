Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Операція "Павутина" спровокувала новий виток війни – The Telegraph

10 червня 2025, 17:29
Операція
Фото: з відкритих джерел
росія посилює удари у відповідь на операцію "Павутина".

Після сміливої операції України "Павутина", в результаті якої минулої неділі було знищено 41 російський військовий літак під час атак безпілотників на чотири авіабази по всій країні, владімір путін пообіцяв помститися.

Передаючи зміст своєї розмови з російським лідером після атаки, Дональд Трамп повідомив — без найменшого натяку на тривогу чи засудження — "президент путін дійсно сказав, і дуже рішуче, що він буде змушений відповісти на недавню атаку на аеродроми".

Тепер, схоже, відповідь надійшла. Згідно з даними українських ВПС, у ніч на 9 червня Москва запустила 499 засобів повітряного нападу різних типів.

Про це пише The Telegraph.

"москва вже кілька тижнів поспіль посилює інтенсивність своїх атак на Україну, встановлюючи нові рекорди за кількістю безпілотників, запущених протягом кількох вихідних поспіль. Але операція "Павутина" схоже спровокувала ескалацію бомбардувань з боку росії", — додає редакторка The Telegraph.

Попри всі запевнення путіна, що він готовий обговорювати з Трампом припинення війни в Україні, дії його армії свідчать про протилежне. Редакторка зазначає, що минулого місяця, поки російська та українська делегації зустрічалися в Стамбулі, щоб умовно обговорити умови припинення війни, війська путіна завойовували територію вдвічі швидше, ніж у квітні.

"Відверто кажучи, попри операцію "Павутина", путін має перевагу у війні, і доки він готовий жертвувати все більшою кількістю росіян на фронті, він, ймовірно, матиме її і надалі. На цей час у нього просто немає стимулу сідати за стіл переговорів і серйозно домовлятися про припинення війни — з Трампом, Зеленським чи будь-ким іншим. Вважати інакше — просто маячня", — пише видання.

війнаВладімір Путінатака на рфросія загроза"Павутина"

Останні матеріали

Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється