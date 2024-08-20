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ПОЛІТИКА

Операція в Курській області зміцнила переговорну позицію України – Politico

20 серпня 2024, 13:28
Операція в Курській області зміцнила переговорну позицію України – Politico
iakursk.ru
Україна розглядає модель зернової ініціативи, в рамках якої росія та Україна укладали окремі угоди з посередниками.

Операція України в Курській області зміцнила переговорну позицію України. Модель домовленостей, яку дедалі частіше обговорюють у Києві, надихається угодою від липня 2022 року, яка дозволила Україні відновити експорт зерна з Чорного моря. У рамках цього дипломатичного формату росія та Україна працювали над окремими угодами під наглядом ООН та Туреччини як посередників, без прямої домовленості між москвою та Києвом.

Про це пише Вероніка Мелкозерова, кореспондентка з питань України в Politico Europe.

Модель угоди подібної до зернової ініціативи "могла б подолати цей глухий кут", заявили два високопоставлені українські чиновники в інтерв'ю Politico.

"Це план, до якого ми прагнемо", — сказав чиновник, близький до Офісу президента України, на умовах анонімності.

Основою для того, чого прагне Україна, є план з 10 пунктів, розроблений президентом Володимиром Зеленським у 2022 році, який охоплює низку тем, таких як продовольча та енергетична безпека, відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ.

"Чим швидше росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема, на основі формули миру, яка веде до такого миру, тим швидше припиняться рейди українських сил оборони на російську територію", — заявив Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, на брифінгу в Києві минулого тижня.

Раніше повідомлялось, що український наступ у Курській області зірвав перемовини з росією щодо ударів по енергетиці.

війнаКурськперемовини

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