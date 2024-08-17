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ПОЛІТИКА

Український наступ у Курській області зірвав перемовини з росією щодо ударів по енергетиці — The Washington Post

17 серпня 2024, 15:40
Український наступ у Курській області зірвав перемовини з росією щодо ударів по енергетиці — The Washington Post
Фото: google.com
росія та Україна мали провести переговори в Катарі щодо угоди про припинення ударів по об'єктах енергетики.

Дипломати й чиновники, знайомі з ходом переговорів заявили, що цього місяця Україна і росія мали відправити делегації до Дохи (Катар) для укладення угоди про припинення ударів на об'єкти енергетики та енергетичної інфраструктури з обох боків, що означало б часткове припинення вогню. Але переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область росії минулого тижня.

Про це повідомляють чиновники в матеріалі газети The Washington Post.

Дипломат, знайомий із перебігом переговорів, повідомив, що Катар обговорював домовленість про мораторій на удари по об'єктам енергетики з Києвом і Москвою протягом останніх двох місяців. Чиновник додав, що сторони домовилися про проведення саміту в Досі, залишилося опрацювати лише незначні деталі.

Деякі учасники переговорів також сподівалися, що вони можуть сприяти досягненню більш всеосяжної угоди про припинення війни. Готовність долучитися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо часткового припинення вогню.

Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч з катарськими офіційними особами після вторгнення України в Курську область. Делегація Москви назвала це "ескалацією", додавши, що Київ не попередив Доху про свій наступ.

росія не відмінила переговори, вона сказала: "Дайте нам час", повідомив дипломат. Він додав, що хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію до Дохи, Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі. 

У відповідь на запитання The Washington Post в офісі президента України заявили, що саміт у Досі перенесено "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо реалізації домовленостей.

Дипломат, поінформований про перебіг переговорів, сказав, що і Київ, і Москва напередодні зустрічі в Досі сигналізували про готовність прийняти угоду про часткове припинення вогню. Однак високопоставлені чиновники в Києві неоднозначно оцінювали ймовірність успіху переговорів. Одні вважали, що шанси на успіх становлять 20%, а інші, за словами двох осіб, знайомих із перебігом переговорів, очікували ще гірших перспектив, навіть якби вторгнення в Курську область не відбулося.

"Але хоча Київ, можливо, і покращив свою майбутню переговорну позицію завдяки захопленню земель, ймовірність мирних переговорів зменшилася. Цього тижня путін публічно пообіцяв не пом'якшувати свою позицію щодо переговорів через напад на російську територію", — йдеться в газеті.

війнаЗСУКурськросія окупантиперемовини

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