ОПОРА заявила про побиття свого активіста у Кропивницькому

"Невідомі особи назвали мене по імені, я відгукнувся і потім мені завдали ушкодження в області правого ока"

Увечері 26 січня невідомі скоїли напад на громадського омбудсмена із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Кіровоградській області Євгена Гурницького.

Як повідомляється на сайті організації, на активіста напали в під’їзді його будинку в Кропивницькому. Гурницький пов’язує напад із професійною діяльністю.

"Невідомі особи назвали мене по імені, я відгукнувся і потім мені завдали ушкодження в області правого ока. Невідомі особи втекли з місця події і не взяли жодну з моїх особистих речей. Цей випадок пов’язую з професійною діяльністю, оскільки останнім часом я фіксую порушення виборчого законодавства на території Кіровоградської області", - сказав він.

Гурницький зазначив, що звернувся до лікарні, а також написав заяву в поліцію. Активіст вже є заявником до поліції у справі щодо розміщення агітаційних матеріалів без вихідних данихНа них немає інформації про установу, яка друкувала борди, даних про тираж та про осіб, відповідальних за випуск на білбордах із зображенням одного із кандидатів у президенти.

Координаторка спостереження за виборами мережі ОПОРА на Кіровоградщині Зоя Лебідь наголосила, що організація розцінює цей напад як "тиск на спостереження".

"Представники ОПОРИ міста Кропивницький написали заяви у поліцію щодо розміщення білбордів без вихідних даних із зображенням кандидатів у Президенти Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Валентина Наливайченка, Андрія Садового, Сергія Капліна", - нагадали в ОПОРІ.

Нагадаємо, що Національна поліція України зафіксувала вже 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.