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Опозиція має план усунення Туска від влади через президента – ЗМІ

26 грудня 2023, 18:39
Опозиція має план усунення Туска від влади через президента – ЗМІ
Фото: Shutterstock
Польська партія "Право і справедливість" після восьми років перебування при владі перейшла в опозицію.

Тепер там розраховують на можливість усунення від влади прем’єра Дональда Туска за допомогою президента Анджея Дуди і контрольованого ними Конституційного трибуналу.

Про це пише польска Gazeta Wyborcza

"Більш праве крило ПіС на чолі з лідером Ярославом Качинським очікує, що Туск захоче обійти вето Дуди на поправки до бюджету, які передбачають виділення 3 мільярдів злотих на державні мовники в умовах їхньої реформи", - йдеться в матеріалі. 

Туск має внести відповідні поправки до закону про бюджет і тоді президент надішле їх до Конституційного трибуналу, де більшість членів були призначені за каденції ПіС. 

Згодом трибунал має ухвалити рішення протягом двох місяців з моменту такого подання.

Згідно з конституцією Польщі, ухвалений закон про бюджет має бути поданий Дуді протягом чотирьох місяців після внесення проєкту, інакше він може ухвалити рішення про розпуск парламенту. 

Кошиній уряд Матеуша Моравецького від ПіС подав проект бюджету на наступний рік 29 вересня, тому Дуда має отримати проєкт бюджету до 29 січня.

"Прихильники жорсткої лінії в партії "Право і справедливість" вимагають від Дуди застосувати тактику випаленої землі", - повідомляє Gazeta Wyborcza

Також може виникнути ситуація, коли трибунал визнає бюджетний законопроєкт неконституційним – такого в Польщі ще не було, і положення закону його не передбачали.

Ми також писали, що в Польщі криза в новому уряді: Дуда обіцяє накласти вето на бюджет.

 

ПольщаопозиціяТуск

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