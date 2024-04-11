Опозиція перемогла на виборах у Південній Кореї – Bloomberg

Опозиції не вистачило зовсім трохи, щоб отримати можливість змінювати конституцію та долати вето глави держави.

У Південній Кореї відбулися парламентські вибори, за підсумками яких впевнену більшість отримала опозиційна до чинного президента Юн Сок Йоля Демократична партія.

Про це повідомляє Bloomberg.

Політсила збільшила своє представництво у 300-місних Національних Зборах зі 169 до 172 мандатів. Ще 10 депутатських портфелів отримала Партія відбудови Кореї, яка є союзником демократів.

Таким чином опозиції забракло зовсім трохи, щоб отримати більшість у 200 голосів, яка б дозволила їй змінювати конституцію та легко долати президентське вето.

Натомість Партія народовладдя, яку представляє глава держави, втратила аж 14 мандатів і тепер представлена 105 депутатами.

Явка на виборах склала 67%, що є найвищим показником за останніх 32 роки.

Юн Сок Йоль проведе у президентському кріслі ще три роки. Поразка його партії означає, що залишок каденції пройде на тлі постійного протистояння з парламентом.