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Опозиція перемогла на виборах у Південній Кореї – Bloomberg

11 квітня 2024, 12:07
Опозиція перемогла на виборах у Південній Кореї – Bloomberg
Фото: Reuters
Опозиції не вистачило зовсім трохи, щоб отримати можливість змінювати конституцію та долати вето глави держави.

У Південній Кореї відбулися парламентські вибори, за підсумками яких впевнену більшість отримала опозиційна до чинного президента Юн Сок Йоля Демократична партія.

Про це повідомляє Bloomberg.

Політсила збільшила своє представництво у 300-місних Національних Зборах зі 169 до 172 мандатів. Ще 10 депутатських портфелів отримала Партія відбудови Кореї, яка є союзником демократів. 

Таким чином опозиції забракло зовсім трохи, щоб отримати більшість у 200 голосів, яка б дозволила їй змінювати конституцію та легко долати президентське вето.  

Натомість Партія народовладдя, яку представляє глава держави, втратила аж 14 мандатів і тепер представлена 105 депутатами. 

Явка на виборах склала 67%, що є найвищим показником за останніх 32 роки. 

Юн Сок Йоль проведе у президентському кріслі ще три роки. Поразка його партії означає, що залишок каденції пройде на тлі постійного протистояння з парламентом. 

вибориопозиціяПівденна Кореявійна в Україніросія окупанти

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