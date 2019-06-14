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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Опозиційна платформа" заявила про напад на офіс у Кривому Розі

"Зловмисники побили співробітників і розмалювали стіни образливими написами"
"Опозиційна платформа - За життя" заявляє про напад на свій офіс у Кривому Розі.
"Опозиційна платформа" заявила про напад на офіс у Кривому Розі Фото:platform.org.ua

"Уранці 14 червня близько 20 агресивних молодиків напали на офіс криворізького осередку "Опозиційною платформи - За життя". Зловмисники побили співробітників і розмалювали стіни образливими написами", - йдеться на сайті партії.

За словами постраждалих, нападники були в масках, із символікою "Національного корпусу" і "Азова", а дії погромників координували кілька "старших".

"У результаті жорстокого побиття співробітники офісу з синцями та подряпинами доставлені до лікарні, в одного з них підозра на перелом руки. Вся оргтехніка у приймальні розбита", - заявили в політсилі.

Разом з тим, поліція Дніпропетровської області повідомила, що встановлює обставини інциденту в офісі однієї з політичних партій у м. Кривий Ріг.

"За повідомленням заявників, 14 червня близько 11-ї години до офісу політичної партії зайшли невідомі чоловіки в масках та пошкодили майно", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що подія зареєстрована в журналі єдиного обліку.

"Зараз на місці працюють правоохоронці. Встановлюються обставини справи та особи, причетні до правопорушення", - додали в поліції Дніпропетровщини.

Водночас у повідомленні нічого не сказано про побиття співробітників офісу політсили.

Нагадаємо, що у Чернігівській області затримали чоловіка, який напав на журналістів під час зустрічі кандидата у депутати Верховної Ради з прихильниками.

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14 06 2019 19:59
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