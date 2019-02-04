Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Опрацьовано 97,78% протоколів: Зеленський - 30,26%, Порошенко - 15,92%

Підраховані голоси 18 452 632 виборців
Центральна виборча комісія опрацювала 97,78% протоколів з результатами голосування на виборах президента України.
Опрацьовано 97,78% протоколів: Зеленський - 30,26%, Порошенко - 15,92% Володимир Зеленський/Петро Порошенко

Вже опрацьовано 97,78% протоколів, підраховано голоси 18 452 632 виборців, повідомляють на сайті ЦВК.

Так, артист Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,26%, на другому місці президент Петро Порошенко з 15,92%. Юлія Тимошенко набрала 13,38% голосів.

На ранок 2 квітня підраховано 18,45 млн голосів, тобто залишилося підрахувати близько 370 тис. голосів, а це менше, ніж розрив від другого до третього місця.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2019 09:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.