Опрацьовано 97,78% протоколів: Зеленський - 30,26%, Порошенко - 15,92%

Центральна виборча комісія опрацювала 97,78% протоколів з результатами голосування на виборах президента України.

Вже опрацьовано 97,78% протоколів, підраховано голоси 18 452 632 виборців, повідомляють на сайті ЦВК.

Так, артист Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,26%, на другому місці президент Петро Порошенко з 15,92%. Юлія Тимошенко набрала 13,38% голосів.

На ранок 2 квітня підраховано 18,45 млн голосів, тобто залишилося підрахувати близько 370 тис. голосів, а це менше, ніж розрив від другого до третього місця.