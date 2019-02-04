Опрацьовано 97,78% протоколів: Зеленський - 30,26%, Порошенко - 15,92%
Вже опрацьовано 97,78% протоколів, підраховано голоси 18 452 632 виборців, повідомляють на сайті ЦВК.
Так, артист Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,26%, на другому місці президент Петро Порошенко з 15,92%. Юлія Тимошенко набрала 13,38% голосів.
На ранок 2 квітня підраховано 18,45 млн голосів, тобто залишилося підрахувати близько 370 тис. голосів, а це менше, ніж розрив від другого до третього місця.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
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