Оптимізм топ-менеджерів українських фінустанов майже повернувся на докризовий рівень
Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за травень 2021 року, проведеного Національним банком України (НБУ), повідомляє "РБК-Україна".
Фото: РБК-Україна
"Поточне опитування зафіксувало оптимістичний погляд на перспективи фінсектору на наступні півроку. Баланс відповідей набув позитивного значення (14%) і майже досяг докризового рівня листопада 2019 року (21%)", - зазначили в НБУ.
Майже половина (44%) учасників опитування оцінили поточний стан фінсектору як добрий, 3% - як дуже добрий, 47% - як задовільний. Лише 6% керівників оцінили його як поганий. Баланс відповідей виявився позитивним на рівні 22% - найвищий показник з початку опитування у травні 2018 року.
Фото: РБК-Україна
Опитування НБУ проводилося 12 до 25 травня 2021 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 12 страхових та 2 інвестиційних компаній. Опитування проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.
Нагадаємо, що фінансову звітність компаній оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних - у відкритому доступі тепер можна переглянути розмір сплачених податків та доходи підприємств.
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