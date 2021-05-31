Оптимізм топ-менеджерів українських фінустанов майже повернувся на докризовий рівень

6% опитуваних очікували погіршення, а 61% заявляли, що він не зміниться

У травні 2021 року 33% керівників банків та небанківських фінансових установ очікували покращення стану сектору протягом наступних шести місяців.

Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за травень 2021 року, проведеного Національним банком України (НБУ), повідомляє "РБК-Україна".

Фото: РБК-Україна

"Поточне опитування зафіксувало оптимістичний погляд на перспективи фінсектору на наступні півроку. Баланс відповідей набув позитивного значення (14%) і майже досяг докризового рівня листопада 2019 року (21%)", - зазначили в НБУ. Майже половина (44%) учасників опитування оцінили поточний стан фінсектору як добрий, 3% - як дуже добрий, 47% - як задовільний. Лише 6% керівників оцінили його як поганий. Баланс відповідей виявився позитивним на рівні 22% - найвищий показник з початку опитування у травні 2018 року.

Фото: РБК-Україна

Опитування НБУ проводилося 12 до 25 травня 2021 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 12 страхових та 2 інвестиційних компаній. Опитування проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.

Нагадаємо, що фінансову звітність компаній оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних - у відкритому доступі тепер можна переглянути розмір сплачених податків та доходи підприємств.