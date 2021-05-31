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Оптимізм топ-менеджерів українських фінустанов майже повернувся на докризовий рівень

6% опитуваних очікували погіршення, а 61% заявляли, що він не зміниться
У травні 2021 року 33% керівників банків та небанківських фінансових установ очікували покращення стану сектору протягом наступних шести місяців.
Оптимізм топ-менеджерів українських фінустанов майже повернувся на докризовий рівень Фото: rian.com.ua

Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за травень 2021 року, проведеного Національним банком України (НБУ), повідомляє "РБК-Україна".

Фото: РБК-Україна

"Поточне опитування зафіксувало оптимістичний погляд на перспективи фінсектору на наступні півроку. Баланс відповідей набув позитивного значення (14%) і майже досяг докризового рівня листопада 2019 року (21%)", - зазначили в НБУ.

 

Майже половина (44%) учасників опитування оцінили поточний стан фінсектору як добрий, 3% - як дуже добрий, 47% - як задовільний. Лише 6% керівників оцінили його як поганий. Баланс відповідей виявився позитивним на рівні 22% - найвищий показник з початку опитування у травні 2018 року.

 

Фото: РБК-Україна

Опитування НБУ проводилося 12 до 25 травня 2021 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 12 страхових та 2 інвестиційних компаній. Опитування проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.

Нагадаємо, що фінансову звітність компаній оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних - у відкритому доступі тепер можна переглянути розмір сплачених податків та доходи підприємств.

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31 05 2021 15:32
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