Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Опитування: рейтинг Байдена досяг нового мінімуму на тлі війни Ізраїлю та Хамас

20 листопада 2023, 14:33
Опитування: рейтинг Байдена досяг нового мінімуму на тлі війни Ізраїлю та Хамас
Фото: Reuters
Опитування проводили в період з 10 до 14 листопада, загальна похибка 3,1%.

За даними національного опитування NBC News, рейтинг підтримки Джо Байдена впав до найнижчого рівня за час його президентства — 40%. Вперше чинний глава Білого дому поступився рейтингом своєму попереднику Дональду Трампу. Значна більшість виборців невдоволена підходом Байдена до зовнішньої політики, зокрема війни між Ізраїлем та Хамас.

70% демократів вважають, що Ізраїль зайшов надто далеко у своїх військових діях у Газі та оцінюють підхід чинного президента до війни як неправильний, тому 49% з них виступають проти допомоги Тель-Авіву.

Якщо ж взяти до уваги загальну кількість виборців, не тільки демократів, то 55% з них підтримують надання Сполученими Штатами військової допомоги Ізраїлю.

Дональд Трамп уперше з відривом у два відсотки випереджає Байдена за результатами опитування, однак цей розрив у межах статистичної похибки. У вересні у двох потенційних кандидатів були рівні шанси (по 46% кожен). А в червні Байден ледь випереджав Трампа на чотири пункти (49% проти 45%).

Опитування проводили в період з 10 до 14 листопада, загальна похибка 3,1%.

Наступні вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада 2024 року.

Британське видання The Economist назвало експрезидента США Дональда Трампа "найбільшою загрозою для геополітики" у 2024 році, якщо він переможе на наступних президентських виборах у Сполучених Штатах. Трамп неодноразово пропонував Україні поступитися територією і сісти за стіл перемовин з росією.

вибориопитуванняТрампБайденХамас: Ізраїль

Останні матеріали

Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Політика
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 17:30
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Політика
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 14:09
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється