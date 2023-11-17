The Economist назвав Трампа "найбільшою загрозою" для геополітики

Американський журнал The Economist намалював обкладинку нового випуску з 45-им президентом США і найбільш ймовірним кандидатом від Республіканської партії на виборах 2024 року Дональдом Трампом.

Про це The Economist написав на сайті.

В разі перемоги на виборах у США наступного року Дональд Трамп може стати "найбільшою геополітичною загрозою"

Трамп заручився підтримкою 59% опитаних громадян США, тоді як чинний президент США Джо Байден отримав лише 37%.

Також політологи розглядають перемогу колишнього президента-республіканця як спробу власного реваншу і нагадують, що під час виборів в 2020 році, Трамп вдавався до методів маніпуляцій, залякувань і відвертої брехні.

"Оскільки опальний політик та бізнесмен зневажає закон і громадянські права у власній державі, то дипломати з Вашингтона навряд чи зможуть декларувати їх в інших столицях", - йдеться в матеріалі.

"На Близькому Сході Трамп, швидше за все, беззастережно підтримає Ізраїль, хоч би як це розпалювало конфлікт у регіоні. В Азії він, можливо, готовий укласти угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на рахунок Тайваню. Навряд чи він розуміє, навіщо конфліктувати з ядерною наддержавою заради крихітного острова", - написав The Economist.

"А зважаючи на те, що політика Трампа, швидше за все, гостро увійде в розріз із вектором Європи, невтішні прогнози для України. Диктатор Володимир Путін скористається розбіжностями на Заході та продовжить наступ на суверенні території сусіда", - пишуть журналісти американського видання.

"Повернувши собі владу він, безсумнівно, зміцниться у своєму внутрішньому почутті, що тільки ті, хто програв, дозволяють себе пов'язувати нормами, звичаями та самопожертвою, які складають основи національної єдності. Переслідуючи своїх ворогів, Трамп вестиме війну з будь-яким інститутом, який стане у нього на шляху, включаючи суди та Міністерство юстиції", - пише видання.

Журналісти зауважили, що перемога Дональда Трампа вдарить по позиції Штатів за кордоном.

Днямий ми писали, що The Economist випустив цікаву передноворічну обкладинку з прогнозами на 2024 рік.