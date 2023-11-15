The Economist випустив цікаву передноворічну обкладинку з прогнозами на 2024 рік

Доля путіна залежить більше від американських виборців, ніж від російських.

Журнал The Economist випустив традиційний огляд головних тем прийдешнього року. Серед топових залишається війна в Україні.

По це повідомляє The Economist

"Життя не стоїть на місці. Будь то сплеск збройних конфліктів, перекроювання глобальної карти енергоресурсів або стрімкий прогрес у сфері штучного інтелекту – світ змінюється з приголомшливою швидкістю. Від ситуації на Близькому Сході до впровадження електромобілів та лікування ожиріння – все виглядає зовсім не так, як ще рік чи два тому", - зазначають у The Economist та дають 10 головних тем, які не варто випускати з уваги у 2024 році.

Голосуй-рама!

У 2024 році відбудеться понад 70 виборів у країнах, де проживає близько 4,2 млрд людей (більше половини населення планети). Подібне відбувається вперше. Але в той час як кількість виборців зростає як ніколи, це не обов'язково означає зростання демократії – багато виборів не будуть ані вільними, ані чесними.

Глобальний вибір Америки

Виборці та суди винесуть свій вердикт колишньому президенту Дональду Трампу, який має шанс повернути собі президентське крісло. Результат може звестися до вибору кількох десятків тисяч виборців у кількох штатах, що вагаються. Але наслідки будуть глобальними, зачіпаючи все – від кліматичної політики до військової підтримки України. Фальсифікація виборів у росії може означати, що доля владіміра путіна залежить більше від американських виборців, ніж від російських.

Європо, крокуй вперед

Європа повинна активізуватися і надати Україні військову та економічну підтримку, необхідну для тривалої боротьби, одночасно прокладаючи шлях до можливого членства в ЄС. Це буде правильним кроком, а також застрахує від ризику того, що Трамп повернеться до влади і припинить підтримку.

Війна на Близькому Сході

Напад Хамасу на Ізраїль і відповідь Ізраїлю проти Гази перевернули регіон і перекреслили ідею про те, що світ може продовжувати ігнорувати важке становище палестинців. Чи переросте цей конфлікт у ширший регіональний – чи запропонує він новий шанс для миру? Для Америки, перенапруженої наддержави, це також тест на те, чи зможе вона адаптуватися до більш складного і загрозливого світу.

Багатополярний розлад

Американський план розвернутися до Азії і зосередитися на суперництві з Китаєм, що зростає, був зірваний війною в Україні, а тепер і в Газі. росія також відволікається і втрачає вплив. Заморожені конфлікти переживають відлигу, а локальні холодні війни розпалюються по всьому світу. Нестабільність у Сахелі (Африка) зростає. Світ готується до нових конфліктів тепер, коли "однополярний момент" Америки закінчився.

Друга холодна війна

Оскільки зростання Китаю сповільнилося, напруженість навколо Тайваню зростає, а Америка продовжує обмежувати доступ Китаю до передових технологій, риторика "нової холодної війни" стала більш жорсткою. Але західним компаніям, які намагаються зменшити залежність своїх ланцюгів постачання від Китаю, буде набагато легше сказати, ніж зробити. Тим часом обидва табори намагатимуться завоювати "середні держави" глобального півдня, не в останню чергу через їхні "зелені" ресурси.

Нова енергетична географія

Перехід до чистої енергетики створює нові зелені наддержави і перекроює карту енергоресурсів. Літій, мідь і нікель мають набагато більше значення, тоді як нафта і газ, а також регіони, які домінують у їх постачанні, мають менше значення. Конкуренція за "зелені" ресурси змінює геополітику і торгівлю, створюючи несподіваних переможців і переможених. Тим часом серед виборців відбувається "зелена хвиля", які вважають кліматичну політику змовою еліти проти простих людей.

Економічна невизначеність

Західні економіки показали кращі результати, ніж очікувалося, у 2023 році, але ще не вийшли з кризи, і процентні ставки, які залишатимуться "вищими і довше", будуть болючими як для компаній, так і для споживачів, навіть якщо рецесії вдасться уникнути. (Слідкуйте за банками та їхніми вкладами в комерційну нерухомість, де справи можуть піти погано). Китай може впасти в дефляцію.

Штучний інтелект стає реальністю

Бізнес впроваджує ШІ, регулятори регулюють його, а технічні фахівці продовжують його вдосконалювати. Дебати щодо найкращого регуляторного підходу посиляться, і чи не є аргументи про "екзистенційний ризик" приманкою, яка приносить вигоду тим, хто перебуває при владі. Продовжуватимуть з'являтися несподівані способи використання і зловживання. Багато занепокоєння викликає вплив ШІ на робочі місця та потенціал втручання у вибори. Який його найбільший реальний вплив? Швидше кодування.

Об'єднання світу?

Можливо, ідеологічні розбіжності відійдуть на другий план, коли світ насолоджуватиметься Паризькою олімпіадою, астронавтами, які (можливо) облетять Місяць, і Чемпіонатом світу з крикету серед чоловіків. Але так само ймовірно, що ті, хто сподівається на глобальну єдність, опиняться в глухому куті.