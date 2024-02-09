Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа

Майже всі провідні західні видання написали про звільнення головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Вони вказували на розбіжності між ним та президентом, зокрема щодо ведення війни, на можливі політичні амбіції генерала і страх Зеленського через його популярність. А ось щодо призначення Сирського, то його оцінки в медіа різнилися.

Звільнення досвідченого генерала. Потрясіння у важкий для України момент війни

Британський The Economist вийшов з редакційною колонкою під заголовком: "Звільнення Валерія Залужного – новий вирішальний етап у війні". При цьому видання додає, що, на жаль, президент Зеленський ризикує припуститися помилки. The Economist зазначає, що це навряд чи варто сприймати лише як "новину", швидше заміну Залужного на Сирського варто сприймати як доленосне рішення.

"Частково це пов'язано з вирішальною роллю генерала Залужного у доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також з його популярністю серед особового складу та цивільного населення України. Але звільнення генерала викликає занепокоєння з іншої, більш важливої причини", – наголошує видання. А також попереджає, що це знаменує новий і вирішальний етап у війні – той, на якому Зеленський ризикує помилитися.

Редактори The Economist зауважують, що відмінності між актором-політиком та його загартованим у боях командиром частково стосувалися культури та особистості. Після вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року ці відмінності стали неважливими – більше того, вони, можливо, навіть стали сильною стороною. У надихаючому прикладі "мережевої" культури України кожен компонент опору країни зосередився на своєму власному завданні. Замість того, щоб здійснювати централізований контроль, Зеленський продовжував бути головним патріотом, висловлюючи рішучу відмову своєї нації поступатися перед обличчям російської агресії. Генерал Залужний, який фактично вже багато років воював з росією, зосередився на бойових діях. Лише коли російська та українська армії окопалися, а лінія фронту застопорилася, ці тертя почали завдавати шкоди.

Американська Wall Street Journal зазначила, що в Україні звільнено головного генерала в рамках перезавантаження військових зусиль, і процитувала слова Зеленського, що перестановки є частиною "нагальних змін", необхідних в армії.

"Звільнення Залужного, яким захоплюється українська громадськість і військові, відбувається в той час, коли країна стикається зі зростаючими викликами на полі бою. Її особовий склад і техніка виснажені після невдалого контрнаступу минулого року, а росія переходить у наступ, тоді як додаткове допомога з боку США перебуває під питанням в Конгресі", – зауважує WSJ.

Видання наголошує, що цей крок несе значні політичні ризики для Зеленського. За деякими опитуваннями, Залужний є найбільш авторитетною публічною особою в Україні і розглядається як потенційний суперник Зеленського, хоча генерал ніколи публічно не висловлював політичних амбіцій.

"Відставка Залужного, відбулася після кількох місяців зростаючої публічної напруги у відносинах із Зеленським. Генерал написав есе для The Economist після провалу контрнаступу, в якому назвав війну патовою і заявив, що Україна потребує значного посилення свого військового потенціалу, щоб витіснити росіян з майже 20% території держави", – нагадує Wall Street Journal.

Проте, зауважує американське видання, Зеленський відкинув таку характеристику війни. Він також публічно поставив під сумнів заклик Залужного мобілізувати ще сотні тисяч військових. Крім того, обидва сперечалися про найкращу стратегію на найближчі місяці, причому Залужний наполягав на тому, щоб зайняти оборонну позицію. Оскільки допомога з боку США зупинилася, його наступник, можливо, не матиме іншого вибору, окрім як піти цим шляхом.

New York Times написала, що президент Зеленський звільнив свого головного генерала в рамках радикальної перебудови військового командування, що стало найбільш значною зміною в українському керівництві з часу вторгнення росії майже два роки тому.

Видання нагадало, що це потрясіння відбувається у важкий для України момент війни, на тлі посилення російських атак, міжпартійних суперечок у США щодо надання допомоги Києву та напруженості у відносинах між цивільним і військовим керівництвом України.

NYT також наголошує, що рішення про зміну вищого військового керівництва в розпал ворожого наступу створює ризики, включно зі зривом оперативного планування, а Україна не має довгої лави запасних старших командирів, які могли б претендувати на посади в Генеральному штабі.

У той час як британська The Telegraph пише, що Залужний став цапом-відбувайлом через останні невдачі на фронті, американська Politico зауважує, що у головнокомандувача ЗСУ були суперечки зі США. Зокрема, за словами видання, в той час як американська сторона наполягала на проведенні масованої атаки на ослаблені лінії росіян для досягнення прориву, українське командування вирішило розпочати атаки в кількох місцях, що убезпечило від можливості росіян перекидати війська на критичні ділянки фронту.

Politico цитує українського офіцера, який анонімно сказав виданню, що так не можна було робити. Але позиція головнокомандувача була трохи зарозумілою: "Давайте почнемо бійку, а там подивимося", – вважає цей неназваний офіцер.

Після тижнів розбіжностей "під час наступу стало цілком зрозуміло, що українці просто не зацікавлені в американських порадах, і вони взагалі дійшли висновку, що нам немає чого їм запропонувати", – цитує Politico знов анонімного радника Білого дому з військових питань.

За словами радника, аргумент полягав у тому, що Сполучені Штати не мають досвіду ведення такої війни, яку ведуть українці, і хоча американські поради вітаються, вони також можуть бути глухими.

Хоча провина за ці розбіжності повністю лягла на плечі Залужного, його також "підставив Зеленський", за яким було останнє слово у військових питаннях, "і тому США продовжували тиснути не на ту людину", – нібито сказав виданню радник.

The Telegraph відзначила, що розбіжності головнокомандувача зі Зеленським вперше почалися влітку 2022 року, коли президент відхилив його пропозицію, наполягаючи на тому, щоб Україна розпочала контрнаступ на північному сході навколо Харкова, а не на півдні в напрямку Криму. Хоча в результаті цього наступу було відвойовано тисячі квадратних миль території, генерал, як пише видання, вважав, що ці здобутки були скоріше косметичними, ніж стратегічними.

Втім, видання не виключає, що Залужний просто став жертвою власного успіху. Адже згідно з опитуваннями, він є єдиною людиною в Україні, яка користується більшою популярністю, ніж Зеленський. За останній рік президент почав розглядати його як потенційного конкурента за владу, і хоча генерал наполягає на тому, що його пріоритетом є перемога у війні, він не виключає своєї участі у президентських перегонах у майбутньому.

Але для Зеленського, зауважує The Telegraph, найбільший ризик може полягати в тому, що звільнення "залізного генерала" від командування може прискорити його входження в політику і стати першим реальним викликом для президентського правління з початку війни. А це, на думку британських журналістів, – не жарт навіть для коміка.

Призначення Сирського. Тотальні зміни у верхах можуть мати руйнівний ефект на полі бою

The Economist зазначає, що тепер постало питання, куди попрямують президент і новий головнокомандувач генерал Сирський, якого підвищили з посади командувача сухопутних військ країни.

"Одним із ризиків для Зеленського, може стати невдоволення, спровоковане в армії звільненням улюбленого командира. Генерал Сирський має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат. Він є суперечливою фігурою, яка викликає сильні, але неоднозначні емоції серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих і керує страхом. Сирський менш схильний ставити під сумнів пріоритети свого президента. Обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі", – пише The Economist.

Найважливіше питання, на думку британського видання, полягає в тому, чи зможе Зеленський переорієнтувати своє бачення війни. Сьогодні він все ще публічно чіпляється за свою обіцянку, що Україна поверне кожен сантиметр землі, окупованої російськими військами, навіть якщо в приватному житті знає, що це станеться не скоро, якщо взагалі станеться. Якби українські сили змогли вигнати російських окупантів, це було б чудово. Однак, якщо не станеться чогось абсолютно несподіваного, війна, визначена територією, – це війна, яку Україна не може виграти.

Як зазначає видання, колеги описують генерала Сирського як аскета з пристрастю до спортзалу. Кажуть, що він одержимий планувальник. Деякі західні аналітики стверджують, що його тактика ведення бою цього генерала відображає його ієрархічну радянську підготовку. Але оперативна гнучкість відрізняє його підхід від підходів російських генералів. Він проповідує принципи децентралізованого командування НАТО, вивчені під час перебування в Брюсселі 2013 року, де зустрічався з представниками Альянсу для обговорення шляхів модернізації українських збройних сил. Сирський наголошує на важливості "гібридної війни". І надає пріоритет моральному духу своїх військ: щодня він читає повідомлення від сотень солдатів і регулярно відвідує їх у польових умовах. "Ви повинні відчувати дух армії", – цитує Сирського The Economist.

Натомість британська The Times зазначає, що багато військових офіцерів описують Сирського як політика (political animal), який просто виконує вказівки, не кидаючи виклик Зеленському і не захищаючи військові інтереси. Його також звинувачують у тому, що торік він змарнував одних із найкращих українських офіцерів і солдатів, продовжуючи боротися за політичний символ Бахмута. І він несе таку ж відповідальність за провал літнього контрнаступу, як і Залужний.

The Telegraph зауважує, що рішення призначити генерала Сирського наступником Залужного може бути не надто популярним серед українських військових, які покладають на нього відповідальність за криваву і, зрештою, безрезультатну оборону Бахмута.

Як зазначає видання, тисячі солдатів загинули, намагаючись утримати залишки зруйнованого міста на сході України від орд найманців "Вагнера", і багато хто стверджує, що вони повинні були відступити раніше. Натомість сам Сирський вважає, що його підхід притупив російські військові зусилля і нейтралізував наступальну загрозу з боку "вагнерівців".

Один український солдат назвав його "м'ясником", додавши, що він і його товариші "тепер всі стали м'ясом", – пише The Telegraph.

Wall Street Journal, зі свого боку, дає цитату Зеленського про те, що необхідні термінові зміни для реформування армії. У своєму відеозверненні президент України окреслив кілька проблем, які він бачить у збройних силах і які, на його думку, потребують вирішення, припустивши, що між солдатами на фронті і генералами в штабах зріс розрив зв'язку. Він додав, що з майже мільйона українців, які були призвані до лав Збройних сил, лише незначна частина насправді воює на передовій. Зеленський наголосив, що потрібен інший підхід, зокрема, до ротації, інший підхід до мобілізації та набору. Все це дасть більше поваги до солдата. І це поверне ясність у війну.

Видання нагадує, що новий очільник Збройних сил України Сирський обіймав посаду командувача Сухопутних військ України з 2019 року. У свої 58 років він щодня проводить тренування, які, за словами іншого українського офіцера, присоромили б молодих солдатів. Вихованець радянських військових академій, Сирський брав активну участь у бойових діях на сході Донецької області після прихованого вторгнення москви 2014-го.

"Оголошуючи про нову роль Сирського, Зеленський назвав його "найдосвідченішим українським командиром" і високо оцінив його роботу в обороні Києва на початку війни та блискавичний наступ на північному сході Харківської області 2022 року, який лише за кілька днів відвоював у росіян понад 2,5 тисяч квадратних кілометрів території", – зазначає WSJ.

New York Times також зауважує, що нова команда вищого командування повинна почати з розробки "детального плану дій на наступний рік". Однак будь-який план має враховувати невизначеність щодо темпів і кількості західних озброєнь, а також труднощі у залученні до боротьби "нових солдатів".

За інформацією NYT, у приватних розмовах американські чиновники висловлювали занепокоєння щодо того, наскільки глибокими будуть зміни в командуванні. За їхніми словами, тотальні зміни у верхах можуть мати руйнівний ефект на полі бою.