В ОП відреагували на статтю The Economist щодо виборів в 2025

Вчора вийшла стаття, що Україна проведе вибори вже за рік.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що люди, які працюють у вільних медіа і пишуть цю аналітику, а також пропонують завершити війну за рахунок країни, на яку напали.

Про це він заявив в етері програми Україна сьогодні на телеканалі 2+2.

"Що мені сьогодні дуже подобається – я з сарказмом говорю – в західних медіа? Всі плани, все, що вони прописують сьогодні – це примусити Україну не чинити спротив. Віддайте територію, не вступайте до НАТО, проведіть вибори під час війни. Усе це базується на тому, що "давайте примусимо Україну", - заявив Подоляк.

Він додав, що люди, які працюють у вільних медіа і пишуть цю аналітику, пропонують завершити війну за рахунок країни, на яку напали.

"Давайте ми примусимо Україну, щоб вона не чинила спротив. І там жодного слова немає про те, як примусити Росію, країну-агресорку припинити агресію", – наголосив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чому в західних медіа так роблять, Подоляк сказав, що "це простіше".

"Це простіше. Дивіться: "Ми такі круті, ми знаємо, як можна закінчити швидко війну". А як закінчити війну? Є країна, яка три роки чинить спротив. Ми б, наприклад, три роки спротив, може, і не чинили, стояли б на колінах, це круто і так далі. Але вони чинять спротив. Так ми ж можемо закінчити війну. Як? А давайте скажемо, щоб вони склали зброю, це рішення. І всі такі: "Ух ти!". Вони просто не пишуть заголовок "Ми про мирний план, заради закінчення війни треба зробити те і те". Вони мають написати "Мир в Україні може бути тільки за рахунок України, тільки за рахунок того, що Україна перестане чинити спротив і віддасть все своє", – резюмував Подоляк.

Нагадаєамо, що вчора, 13 листопада, The Economist написав, що Україна на порозі виборів.