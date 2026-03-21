Виборів в Україні у 2026 році не буде – The Times

Робоча група виключила можливість проведення голосування під час бойових дій.

Представники виборчої комісії України дійшли висновку, що Україна не повинна проводити вибори цього року, що ставить Київ на шлях конфронтації зі Сполученими Штатами.

Про це пише газета The Times.

За інформацією видання, члени офіційної робочої групи з виборів мали подати законопроект до парламенту наприкінці минулого місяця, але заявили, що їм ще належить вирішити ключові питання щодо того, як забезпечити чесні вибори, вільні від російських атак чи втручання. Вони планують продовжити обговорення цього питання щонайменше до кінця травня. Однак група погодилася з тим, що Україна має розпочати виборчу кампанію не пізніше ніж через шість місяців після обговорення, ухвалення необхідного законодавства та встановлення режиму припинення вогню, що фактично унеможливлює проведення президентських виборів цього року.

Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії України, заявив: "Усі згодні, включаючи членів парламенту, що активна фаза бойових дій має припинитися, має бути встановлена чітка лінія розмежування, і лише після цього необхідний шестимісячний період для організації виборів. Термін уже було перенесено. Цілком точно, що система працюватиме протягом квітня та травня, тому що ми ще не вирішили всі проблеми". Зазначається, що президентські вибори можуть бути проведені в умовах воєнного стану шляхом внесення поправок до конституції за допомогою референдуму. Однак робоча група виключила можливість проведення голосування під час бойових дій. Члени групи послалися на ризик масових жертв у разі нападу на виборчу дільницю. Крім того, Дубовик заявив, що обмеження свободи слова та пересування, введені воєнним станом, можуть завадити виборчій кампанії. Він додав, що опозиційні партії не бажають погоджуватися на цифрове голосування, яке потенційно може бути сфальсифіковано урядом і буде закрите для міжнародних спостерігацьких місій.

Тиск з боку США спонукав адміністрацію президента України сформувати в грудні робочу групу, до складу якої увійшли представники виборчих комісій, депутати парламенту та представники громадянського суспільства. Проблема, з якою вона стикається, є "безпрецедентною".

Радники адміністрації Трампа порівняли цю проблему з президентськими виборами 1864 року під час Громадянської війни в США. Дубовик був здивований їхньою нездатністю зрозуміти ризики, з якими зіткнулися українці, такі як авіаудари, кібератаки або цифрова інформаційна війна.