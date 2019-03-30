Опитування: У майже половини українців немає смартфона
"Наявність або відсутність в українців смартфона в більшій мірі обумовлена віком і практикою користування соцмережами, значно менше місцевістю проживання і практично не залежить від статі", - свідчать результати опитування компанії Research & Branding Group.
Серед молоді до 30 років смартфони мають 92% опитаних, а серед людей старше 60 років - 12%.
"Серед користувачів соцмереж мають смартфон 88%, а серед не користувачів - 19%. Серед міських жителів володіють смартфонами більше половини (58%), а серед сільських - трохи менше половини (48%)", - йдеться у результатах опитування.
Більше половини власників смартфонів в Україні (57%) вже не уявляють свого життя без цього гаджету.
Опитування проводилося в період з 13 до 21 лютого 2019 року. Опитано 2001 респондента віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,2%.
Також, у 2018 році українці витратили 30 млрд гривень на мобільні телефони, щодня купували 15 тис. смартфонів і 4 тис. кнопкових телефонів
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