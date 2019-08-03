У 2018 році українці витратили 30 мільярдів на мобільні телефони

Середня ціна смартфона, який купували в Україні в 2018 році, становила 5400 грн

У 2018 році українці витратили 30 млрд гривень на мобільні телефони, щодня купували 15 тис. смартфонів і 4 тис. кнопкових телефонів

"У минулому році в Україні було куплено 5,4 млн смартфонів і 1,5 млн кнопкових телефонів і витрачено на них понад 30 млрд гривень. Про це повідомили в компанії MOYO, проаналізувавши покупки українців на основі даних панельного дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine", - повідомляє ITC.UA

Фото: ITC.UA

У порівнянні з 2017 роком, попит на мобільні телефони виріс на 15%, а витрати на них - на 34%. Так, протягом минулого року українці щодня купували майже 19 тис. мобільних телефонів, причому 14,8 тис. з них було смартфонами. Фото: ITC.UA Середня ціна смартфона, який купували в Україні в 2018 році, становила 5400 грн. Кнопкові телефони купували в середньому за 620 грн. Таким чином, українці щодня витрачали на мобільні телефони 82,4 млн грн.

Для порівняння, за минулий рік було придбано 610 тис. ноутбуків (500 тис. в 2017 році), на покупку яких було витрачено 8,6 млрд грн (в середньому 14,1 тис. грн за одиницю). Телевізорів у 2018 році українці придбали 810 тис. штук на 9 млрд грн, тобто в середньому витрачено 11 тис. грн на один телевізор.