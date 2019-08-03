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У 2018 році українці витратили 30 мільярдів на мобільні телефони

Середня ціна смартфона, який купували в Україні в 2018 році, становила 5400 грн
У 2018 році українці витратили 30 млрд гривень на мобільні телефони, щодня купували 15 тис. смартфонів і 4 тис. кнопкових телефонів
У 2018 році українці витратили 30 мільярдів на мобільні телефони Фото: phys.org

"У минулому році в Україні було куплено 5,4 млн смартфонів і 1,5 млн кнопкових телефонів і витрачено на них понад 30 млрд гривень. Про це повідомили в компанії MOYO, проаналізувавши покупки українців на основі даних панельного дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine", - повідомляє ITC.UA

Фото: ITC.UA

У порівнянні з 2017 роком, попит на мобільні телефони виріс на 15%, а витрати на них - на 34%. Так, протягом минулого року українці щодня купували майже 19 тис. мобільних телефонів, причому 14,8 тис. з них було смартфонами.

Фото: ITC.UA

Середня ціна смартфона, який купували в Україні в 2018 році, становила 5400 грн. Кнопкові телефони купували в середньому за 620 грн. Таким чином, українці щодня витрачали на мобільні телефони 82,4 млн грн.

Для порівняння, за минулий рік було придбано 610 тис. ноутбуків (500 тис. в 2017 році), на покупку яких було витрачено 8,6 млрд грн (в середньому 14,1 тис. грн за одиницю). Телевізорів у 2018 році українці придбали 810 тис. штук на 9 млрд грн, тобто в середньому витрачено 11 тис. грн на один телевізор.

Нагадаємо, генеральний директор американської корпорації Apple Тім Кук заявив про плани знизити ціни на деякі iPhone для країн, де спостерігається серйозне ослаблення національних валют відносно американського долара.
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08 03 2019 17:47
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