Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Через те, що свого ставлення до цього не змінив.

Про це Орбан запостив на Facebook-сторінці.

"Україна не готова до того, щоб ми почали з нею переговори про членство в ЄС. Рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне", - йдеться в дописі.

Угорський прем'єр пояснив, що після майже 8-ми годинного обговорення решта 26 країн-членів ЄС наполягали на підтримці переговорів з Україною і вирішили "йти своїм шляхом".

"Угорщина не хоче брати участь у цьому дуже поганому рішенні і тому утримався від голосування", - додав Віктор Орбан.

Нагадаємо, що сьогодні ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою.