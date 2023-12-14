Орбан вийшов із зали під час голосування на саміті ЄС
Через те, що свого ставлення до цього не змінив.
Про це Орбан запостив на Facebook-сторінці.
"Україна не готова до того, щоб ми почали з нею переговори про членство в ЄС. Рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне", - йдеться в дописі.
Угорський прем'єр пояснив, що після майже 8-ми годинного обговорення решта 26 країн-членів ЄС наполягали на підтримці переговорів з Україною і вирішили "йти своїм шляхом".
"Угорщина не хоче брати участь у цьому дуже поганому рішенні і тому утримався від голосування", - додав Віктор Орбан.
Нагадаємо, що сьогодні ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою.