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ПОЛІТИКА

Орбан погрожує знищити незалежні ЗМІ

15 березня 2025, 20:21
Орбан погрожує знищити незалежні ЗМІ
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Ворожими угорський прем'єр вважає всі ЗМІ, які отримували фінансування з-за кордону і виступали проти нього.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрозив знищити незалежні ЗМІ та організації, які отримують фінансування з-за кордону, назвавши їх "тіньовою армією", що служить ЄВ та "ліберальній американській імперії".

Про це повідомляє AP.

У своєму зверненні 15 березня, яке співпало з національним святом на честь революції 1848 року, Орбан заявив, що "після святкувань настане великоднє прибирання", погрозивши позбавитися тих, хто служить іноземним інтересам.

Орбан оголосив плани припинити діяльність ЗМІ та неурядових організацій, що отримують зовнішнє фінансування, порівнявши їх з комахами, що перезимували у країні.

Орбан підпримав заборону Budapest Pride у громадських місцях та прихилився до "теорії великої заміни", що поширює твердження про глобальну змову з метою змішати та замінити корінне населення Європи.

Опозиційна партія "Тиса" планує масову демонстрацію в Будапешті, орієнтуючись на підтримку свого лідера Петера Мадяра, що протистоїть орбанізму та виступає проти корупції та соціально-економічних проблем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув великий список вимог до Європейського Союзу. За його словами, саме цього хочуть жителі його країни.

Додатково, Орбан вимагає захисту християнської спадщини Європи, заборони на "протиприроднє перевиховання дітей" та створення ЄС без України.

УгорщинаЗМІВіктор Орбан

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