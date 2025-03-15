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ПОЛІТИКА

Орбан висунув 12 вимог до ЄС: відновлення суверенітету та Європа без України

15 березня 2025, 13:38
Орбан висунув 12 вимог до ЄС: відновлення суверенітету та Європа без України
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
, Орбан вимагає захисту християнської спадщини Європи, заборони на "протиприроднє перевиховання дітей" та створення ЄС без України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув великий список вимог до Європейського Союзу. За його словами, саме цього хочуть жителі його країни.

Про це угорський прем'єр написав на своїй сторінці у Facebook.

Орбан заявив, що угорська нація хоче від Брюсселя миру, свободи і гармонії. Разом із цим він висунув ЄС 12 вимог.

Зокрема, Орбан вимагає створити Європу націй і закликав до рівності перед законом для всіх держав-членів Євросоюзу.

Крім цього угорський прем'єр висунув вимогу відновити повноваження, які нібито незаконно було відібрано у націй. Також він хоче, щоб Брюссель поважав національний суверенітет і забезпечив суворе право вето для національних урядів.

Іншими вимогами Орбана стало виключення "агентів Сороса"з Комісії, а також виключення корумпованих лобістів з парламенту.

Крім того, Орбан закликав списати борг ЄС, щоб "не закладати майбутнє наших онуків".

Також угорський прем'єр висловився про мігрантів. Він заявив, що ЄС має забрати з країни всіх нелегалів.

Додатково, Орбан вимагає захисту християнської спадщини Європи, заборони на "протиприроднє перевиховання дітей" та створення ЄС без України.

Віктор ОрбанЄвросоюзвійна в Україні

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