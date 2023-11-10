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Орбан проти переговорів щодо членства України в ЄС

10 листопада 2023, 12:03
Орбан проти переговорів щодо членства України в ЄС
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в Євросоюз.

Про це повідомляє Reuters.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", - заявив Орбан.

Він додав, що Брюссель "винен гроші" Будапешту і суперечка між ЄС та Угорщиною щодо мільярдів євро коштів від Брюсселя, заморожених для Будапешта через проблеми з верховенством права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

"Я хотів би дуже чітко заявити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Вона не може бути пов'язана з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", - сказав угорський прем’єр.

Він переконаний, що Україна не готова вести переговори про членство в ЄС і заявив, що Київ далекий від ЄС.

"Україна жодним чином не готова вести переговори з амбіціями членства в ЄС. Україні так само далеко до членства в ЄС, як Мако до Єрусалима", - додав Орбан. 

В цьому році уряд Угорщини зіткнувся з економічною стагнацією та зростанням бюджетного дефіциту, тоді як Угорщина намагається вийти з найвищого в Європі рівня інфляції, яка в першому кварталі перевищила 25%.

В грудні ЄС має ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Єврокомісії запросити Київ розпочати переговори про членство, щойно він виконає 4 висунуті умови.

Таке рішення вимагає одностайності 27 членів ЄС і Угорщина є головною потенційною перешкодою для "зеленого світла" Україні.

Кілька днів тому Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України в ЄС.

 

переговориЄвросоюзОрбан

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