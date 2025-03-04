Орбан проведе переговори з Макроном щодо війни в Україні

Головною темою переговорів Макрона та Орбана буде війна між росією і Україною.

У середу прем'єр-міністр Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції в Парижі на запрошення Емманюеля Макрона, вони пройдуть напередодні важливого саміту ЄС щодо оборони.

Про це угорській інформаційній агенції MTI повідомили в департаменті комунікацій прем'єр-міністра, пише Telex.

Головною темою переговорів Макрона та Орбана буде війна між росією і Україною.

Як відомо, в неділю лідери або дипломатичні представники 18 країн зустрілися в Лондоні під керівництвом прем'єр-міністра Британії і президента Франції Макрона, щоб обговорити питання безпеки ЄС. Це сталося після запеклої словесної перепалки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у п'ятницю і подальшим повідомленням про те, що Америка припинить військову допомогу Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини не був присутній на недільній зустрічі. Пізніше Орбан заявив, що Лондон вирішив продовжувати війну в Україні.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги ЄС Україні на 20 млрд євро опинився під питанням. Категорично проти виступає Угорщина.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe (Переозброй Європу), покликану збільшити безпеку і стійкість континенту. Глава ЄК вважає, що для ЄС настали часи небезпеки. Загрози європейській безпеці є дуже реальними.