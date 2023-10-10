Орбан прилетів до Грузії
Про це повідомляє Грузия Online.
Віктора Орбана разом з дружиною Аніко Леваї зустріли міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі, надзвичайний і повноважний посол Грузії в Угорщині Тамар Лілуашвілі і посол Угорщини в Грузії Ганна Марія Шико.
Під час свого візиту Орбан зустрінеться сам на сам із грузинським прем'єром Іраклієм Гарібашвілі.
Крім того, пройде засідання грузино-угорської міжурядової комісії, а пізніше відбудеться церемонія підписання меморандуму.
Угорська влада публічно підтримує Грузію.
Нагадаємо, що цими вихідними президент Азербайджану неочікувано прибув в Грузію.