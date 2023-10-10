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Орбан прилетів до Грузії

10 жовтня 2023, 20:26
Орбан прилетів до Грузії
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні з офіційним візитом прибув до Грузії.

Про це повідомляє Грузия Online.

Віктора Орбана разом з дружиною Аніко Леваї зустріли міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі, надзвичайний і повноважний посол Грузії в Угорщині Тамар Лілуашвілі і посол Угорщини в Грузії Ганна Марія Шико.

Під час свого візиту Орбан зустрінеться сам на сам із грузинським прем'єром Іраклієм Гарібашвілі. 

Крім того, пройде засідання грузино-угорської міжурядової комісії, а пізніше відбудеться церемонія підписання меморандуму.

Угорська влада публічно підтримує Грузію. 

Нагадаємо, що цими вихідними президент Азербайджану неочікувано прибув в Грузію.

 

УгорщинаГрузіяОрбан

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