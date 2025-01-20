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ПОЛІТИКА

Орбан розраховує на допомогу Трампа для запуску правих змін у Європі

20 січня 2025, 16:10
Орбан розраховує на допомогу Трампа для запуску правих змін у Європі
Фото: apnews.com
Орбан висловив думку, що президентство Дональда Трампа в США допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін в Європі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Дональда Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".

Про це Орбан сказав у понеділок під час виступу, в якому підбив підсумки головування Угорщини в ЄС, його цитує Reuters.

Орбан висловив думку, що президентство Дональда Трампа в США допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін в Європі.

"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція "патріотів" у Брюсселі, великий ентузіазм", – сказав Орбан, маючи на увазі свою політичну групу "Патріоти за Європу", до якої увійшли ультраправі партії з різних країн ЄС.

"Тож великий наступ може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", – додав Орбан.

"Мій план полягає не в тому, щоб ми покинули Брюссель, а в тому, щоб його окупувати. Я не пропоную, щоб Угорщина стояла осторонь, на узбіччі, на зовнішньому колі, але щоб вона увійшла туди, представляла свої ідеали, свої цінності, свою програму і переконувала все більше країн, що це правильно", – говорив він раніше.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найближчий соратник Дональда Трампа у Європі, не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня. 

БрюссельДональд ТрампВіктор Орбан

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